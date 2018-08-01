النصر في أكاديمية ايندهوفن الهولندي

دبي (الاتحاد)

واصل عادل شاكري، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في معسكر الإعداد الخارجي بهولندا، زياراته لأكاديميات كرة القدم الأشهر والأفضل في أوروبا، حيث قام يرافقه علي عباس، إداري الفريق الأول، بزيارة أكاديمية نادي آيندهوفن الهولندي، حيث كان في استقبالهما فرانك فان دوفرين، مدير شؤون اللاعبين بالأكاديمية، وعادل رمزي، لاعب المنتخب المغربي السابق ومدرب فريق تحت 17 سنة بالأكاديمية.

وقدم دوفرين شرحاً تفصيلياً حول آلية العمل بالأكاديمية، وكيفية تقسيم الفرق وفقاً للمراحل العمرية، وكذلك المعايير التي يتم من خلالها انتقاء أفضل اللاعبين عن طريق قسم الاستقطاب، وكذلك اختيار أفضل المدربين للعمل، وفق نظام تسلسلي يضمن تصعيد أكبر عدد ممكن من لاعبي الأكاديمية إلى الفريق الأول، وكذلك الاستفادة من عائد بيع بعض اللاعبين الذين يفضلون الانتقال إلى أندية أخرى.

ومن جانبه، أكد رمزي أن أكاديمية آيندهوفن واحدة من أفضل الأكاديميات في القارة العجوز، وثمن حرص نادي النصر على الذهاب إلى مقر الأكاديمية للتعرف عن قرب إلى آليات العمل، مؤكداً أن الاهتمام بفرق المراحل السنية هو أفضل استثمار في مجال كرة القدم.

يذكر أن وفد نادي النصر كان قد سبق وزار أكاديمية جنك البلجيكي، وذلك خلال فترة معسكر الإعداد الخارجي الحالي بهولندا.