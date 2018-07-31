«البنفسج» يتعثر أمام وفاق سطيف بثنائية

مراد المصري (دبي)

خسر العين أمام وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 1-2 وذلك في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الأول في العاصمة الكرواتية زغرب في ذهاب دور الـ32 في البطولة العربية لكرة القدم، ليصعب «الزعيم» الأمور على نفسه قبل خوض مباراة الإياب السبت المقبل، حيث يعتبر العين هو المضيف في هذه المباراة حيث بات يتوجب عليه الفوز بفارق هدفين في اللقاء المقبل.

كان العين سباقا لافتتاح النتيجة بواسطة دياكيه من ضربة جزاء في الدقيقة 23، لكن عبد المؤمن جابو سجل ثنائية لفريقه في الدقيقتين 42 و82.

لجأ العين لخوض المباراة بأسلوب رأس الحربة الوهمي في ظل غياب السويدي ماركوس بيرج، وذلك من خلال استغلال تحركات دياكيه بحرية خلف مدافعي الفريق المنافس، بمساندة من الثلاثي المصري حسين الشحات والبرازيلي كايو وريان يسلم.

جاء التهديد الأول من العين لمنافسه حينما انطلق بندر الأحبابي، واستغل هفوة من الحارس ليخطف الكرة، وحولها أمام المرمى الخالي لكن دياكيه تأخر باللحاق بالكرة في الدقيقة الثالثة.