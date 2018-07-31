أخيراً.. اعتماد قائمة بعثتنا لـ «الآسياد» والإعلان غداً

دبي (الاتحاد)

أخيراً وبعد طول انتظار وترقب، اعتمدت اللجنة الأولمبية الوطنية قائمة بعثتنا التي ستشارك في النسخة الـ18 لدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» التي تقام في إندونيسيا خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبليين، حيث سيتم الكشف عن قائمة الرياضيين المشاركين وطموحاتهم في مؤتمر صحفي غداً، يتحدث فيه مسؤولون من اللجنة الأولمبية الوطنية وممثلو الاتحادات المشاركة في الحدث القاري.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بين الاتحادات واللجنة الأولمبية الوطنية، ما بين انتظار لاعتماد المشاركة أو عدمها، حتى وصلنا إلى مرحلة الاستقرار على الألعاب والرياضات التي سيتم المشاركة والتنافس فيها، طمعاً برفع الغلة التي بلغ عددها 27 ميدالية.

ورغم أن الألعاب القارية باتت على الأبواب مع تبقي نحو 18 يوماً على حفل الافتتاح، وأقل من ذلك على مغادرة البعثة نحو الأراضي الإندونيسية، فإن القائمة النهائية بقيت في طي الكتمان.

وتمر الحصيلة الإماراتية بحالة من التناقص تحديداً في النسختين الأخيرتين، بعدما حصلنا على 5 ميداليات في ألعاب جوانزهو الصينية عام 2010، ثم تراجع العدد إلى 4 ميداليات في ألعاب أنشون الكورية عام 2014. ولدى الدراجات، واصل منتخبنا الوطني استعداداته الخارجية في معسكر دوسلدورف بألمانيا لدورة الألعاب الآسيوية، وشارك المنتخب خلال تواجده بألمانيا في عدد من السباقات للطريق والمضمار، وكان منها المشاركة في طواف بألمانيا بتواجد 110 دراجين محترفين من مختلف الجنسيات، ونجح قائد منتخبنا الوطني يوسف ميرزا في الحصول على المركز الـ 12 بالسباق.

وكان المنتخب الوطني بدأ معسكره الخارجي في اليابان بالمشاركة في طواف اليابان، ثم اتجه إلى ألمانيا ويستمر حتى موعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بقيادة المدرب المواطن بدر ميرزا وتواجد الإداري معاذ داود، وينتظم في معسكر الإعداد كل من يوسف ميرزا قائد منتخبنا الوطني والدراجين أحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، محمد المروي، وسيف معيوف، وماجد البلوشي، وجابر حسين المنصوري، وينتهي المعسكر يوم 15 أغسطس المقبل.

وفي كرة القدم، غادر منتخبنا الوطني الأولمبي مساء أمس الأول، لتدشين معسكره التحضيري الخارجي الأخير في ماليزيا حتى 9 أغسطس القادم، للمشاركة في الآسياد ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين، قيرغيستان، وماليزيا. وكان في وداع الأبيض الأولمبي بمطار دبي الدولي، راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين المساعد للشؤون الفنية، وعبيد مبارك الشامسي مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية.

وقال عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، إن الأبيض الأولمبي يضم مجموعة من العناصر المتميزة والموهوبة، والتي سيكون لها شأن كبير بالمستقبل، سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية، ولديها الطموح والإصرار لتحقيق نتائج إيجابية في «الآسياد»، وهو الأمر الذي لمسناه خلال متابعتنا للتدريبات بمختلف المعسكرات الماضية.

وأضاف: المشاركة في «الآسياد» تأتي ضمن خطط ومساعي لجنة المنتخبات إلى مشاركة منتخباتنا الوطنية بمختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، مؤكداً أن مشاركة الأبيض الأولمبي في هذا المحفل الآسيوي تعد فرصة مناسبة للجهاز الفني بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا، لمعرفة قدرات اللاعبين أكثر، خاصة أن الأبيض مقبل على التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. من جانبه أشاد محمد عبدالله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، بتحضيرات الأبيض الأولمبي للمشاركة في الآسياد، مؤكداً أن لجنة المنتخبات الوطنية قامت بتوفير برنامج إعدادي مناسب لهذه المشاركة التي تمثل أهمية كبرى لرياضة الإمارات، خاصة أنها ستحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة.