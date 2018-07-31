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اختتام فعاليات المخيم التدريبي الصيفي للأولمبياد الخاص

ها هم أصحاب الهمم
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 أغسطس 2018

أبوظبي (الاتحاد)

«ها هم أصحاب الهمم».. شعار ترسخ في الدورة التاسعة للألعاب الإقليمية بأبوظبي مارس الماضي، وامتد ليتواصل من جديد في المخيم التدريبي الصيفي للأولمبياد الخاص الذي اختتم أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، واستمر على مدار 6 أسابيع بمشاركة أكثر من 30 لاعباً.

سادت نفس روح التحدي والعزيمة، وبرهن «أصحاب الهمم» على جاهزيتهم للمشاركة في دورة الألعاب العالمية في أبوظبي مارس المقبل، صحيح أن العاصمة أبوظبي تستضيف الحدث الكبير ولكن أجواء الدورة شملت الإمارات السبع في تناسق فريد لإنجاح التظاهرة العالمية.

شارك اللاعبون من مختلف فئات المجتمع من أصحاب الهمم وغيرهم، في العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، ويستعدون الآن للمشاركة بالمزيد من الفعاليات والبرامج الرياضية لصقل مواهبهم وتطوير كفاءتهم، تحضيراً لتمثيل الدولة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية.

شهد المخيم مشاركة لاعبين من مختلف مراكز العناية بالصحة، من ضمنها: مؤسسة سدرة، ومركز النور، ومركز منزل، مؤكدين أن المخيم الصيفي ألهمهم على بذل المزيد من الجهد وتمثيل الدولة بأعلى مستوى خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وتضمن اليوم الأخير إقامة دورة كرة قدم خماسية بقيادة أصحاب الهمم ومجموعة من المتطوعين، وسفراء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة، إلى جانب أصحاب الهمم مما يؤكد مجدداً أهمية دور هذه الفعاليات الرياضية في تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية والثقافية بين أصحاب الهمم وأفراد المجتمع من مختلف الخلفيات. ... المزيد
     
 

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