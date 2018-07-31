أبوظبي (الاتحاد)

«ها هم أصحاب الهمم».. شعار ترسخ في الدورة التاسعة للألعاب الإقليمية بأبوظبي مارس الماضي، وامتد ليتواصل من جديد في المخيم التدريبي الصيفي للأولمبياد الخاص الذي اختتم أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، واستمر على مدار 6 أسابيع بمشاركة أكثر من 30 لاعباً.

سادت نفس روح التحدي والعزيمة، وبرهن «أصحاب الهمم» على جاهزيتهم للمشاركة في دورة الألعاب العالمية في أبوظبي مارس المقبل، صحيح أن العاصمة أبوظبي تستضيف الحدث الكبير ولكن أجواء الدورة شملت الإمارات السبع في تناسق فريد لإنجاح التظاهرة العالمية.

شارك اللاعبون من مختلف فئات المجتمع من أصحاب الهمم وغيرهم، في العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، ويستعدون الآن للمشاركة بالمزيد من الفعاليات والبرامج الرياضية لصقل مواهبهم وتطوير كفاءتهم، تحضيراً لتمثيل الدولة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية.

شهد المخيم مشاركة لاعبين من مختلف مراكز العناية بالصحة، من ضمنها: مؤسسة سدرة، ومركز النور، ومركز منزل، مؤكدين أن المخيم الصيفي ألهمهم على بذل المزيد من الجهد وتمثيل الدولة بأعلى مستوى خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.