كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة مضمار لاتست

فرنسا (الاتحاد)

يستضيف مضمار لاتست دو بوش الفرنسي اليوم فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، بالتزامن مع «عام زايد» والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، للخيول العربية الأصيلة للمهرات الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، وتبلغ جوائزه 16 ألف يورو، وتشارك فيه 11 مهرة أبرزها «العزيزة» بقيادة فرانسوا زافير بيرترا، و«ملاكيا» بقيادة مايكل فورست وتعود ملكيتهما لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف فرانسوا روهات.

وكانت «العزيزة» المنحدرة من نسل «منجز» والفرس «قصيلي ثابت»، قد خاضت سباقين، حلت خلالهما في المركزين الرابع والثالث على التوالي.

ويمثل خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، المهرة «أبورتيونتي» بإشراف دي موريسون وقيادة ديفيد موريسون، ولم يسبق لابنة الفحل «منجز والفرس «ثيوري» أن خاضت سباقاً في تاريخها.

ويمثل خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المهرة «بليغة» بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة أنتوني كراستوس، ولم يسبق لابنة «منجز» والفرس «سارية» أن شاركت في السباقات من قبل، ويمثل خيول الخيالة السلطانية العمانية المهرة «ناديروه» بإشراف شارلي غورديون وبقيادة الفارسة دلفين سانتياجو.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1900 متر للأمهار في سن ثلاث سنوات فقط على لقب سباق بري أكبر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، ويشارك فيه 12 خيلاً أبرزها «حراب» لياس لإدارة سباقات الخيل.

ويشرف على «حراب» المنحدر من نسل «بيبي دو كارير» والفرس «وهيبة» المدرب فردريك سانشيز، ويقوده الفارس سامي لي، وخاض «حراب» أربعة سباقات كانت أفضل نتائجه خلالها المركز الرابع.

الممثل الثاني لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل هو المهر «ابن غدير» بإشراف أي كليمنت وبقيادة أنتوني ويرل، ولم يخض المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل مارد الصحراء والفرس «غدير» أي سباق في تاريخه.