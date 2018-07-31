«عون».. «انتصار» بـ «أجمل شعار»

أوستند (الاتحاد)

توج المهر «عون» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الخامسة والعشرين في المحطة الخامسة عالميا والرابعة أوروبياً التي أقيمت بمضمار ولينجتون العشبي في اوستند بمملكة بلجيكا أمس الأول، وسط أجواء ممطرة، وحضور دبلوماسي وجماهيري غفير.

ونجح «عون» ذو السنوات الأربع المنحدر من نسل «مهاب» والفرس «شموس»، بإشراف المدرب اي دو وتريجانت، وقيادة الفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيجرو، من تسجيل انتصار مميز في ظل الأجواء الماطرة التي شهدها مضمار ولينجتون الذي تزين بأعلام الدولة وشعارات كأس صاحب السمو رئس الدولة للخيول العربية الأصيلة احتفاء بيوم الإمارات في المضمار التاريخي العريق الذي تأسس عام 1883.

وانطلق «عون» من البوابة رقم 6 من بين 10 خيول شاركت في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر جروب «3»، وتمكن من الوجود في المقدمة مع خصمه «ديناميت» بتوازن وخطى واثقة نحو الاندفاع للأمام في ظل القيادة البارعة للفارس مونتنيجرو، وتقدم «عون» في آخر 400 متر بسرعة عالية وانطلاقة مهيبة وقوة مثيرة وعزماً كبيراً، مكنه من خطف لقب السباق من «ديناميت» بفارق رأس عند خط النهاية، وبزمن 1:55:46 دقيقة، ليحل ديناميت ثانياً، فيما جاء في المركز الثالث «المنتزي مونلو» في الترتيب العام للسباق المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو.

وبرهن «عون» السمعة المرموقة لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومكانتها التنافسية في أعرق المضامير العالمية التي تواصل عروضها القوية وحصادها المميز الألقاب في المضامير الأوروبية كافة، الأمر الذي يؤكد الدعم والاهتمام الكبيرين والتخطيط السليم لقيادة الخيول لمراتب متقدمة في السباقات العالمية.