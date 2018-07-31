اتحاد الكرة يؤجل تطبيق فقرتين من «سقف الرواتب»

معتز الشامي (دبي)

رضخ اتحاد الكرة للضغوط التي مارستها أندية دوري المحترفين، برفض إجراء أي عملية قيد طيلة الأسبوع الأول لفتح باب التسجيل الصيفي منذ 11 يوليو الماضي، وعمم اتحاد الكرة على الأندية، قراره القاضي بتأجيل تنفيذ بندين من التعميم السنوي الخاص بلائحة سقف الرواتب، وتوقيع اللاعبين على تعهدات للإفصاح عن مصادر دخلهم، وتقديم كشوفات حسابات بنكية، وذلك بناء على توصية من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

وصدر التعميم من الاتحاد قبل 3 أيام، في محاولة لحل تلك الأزمة، وبدء التسجيل، لاسيما وأن بعض اللاعبين كانوا قد أبدوا رفضهم التوقيع على تعهدات، تعتبر في جوهرها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي «الفيفا»، والقانون العام.

ووفق التعميم الأخير، تم تأجيل البند 4 الفقرة «ت» من لائحة سقف الرواتب، حتى 2 أكتوبر المقبل، والذي ينص على تعهد خطي من اللاعب، يفيد بعدم حصوله على أي امتيازات أو هدايا نتيجة تعاقده مع النادي، وإبلاغ الاتحاد بأي رعاية أو إعلان يبرمها، وتنص الفقرة «ث» من نفس اللائحة، على تعهد اللاعب بتقديم كشف حساب بنكي حال وجود شكوى بمخالفته السقف، تم تأجيله حتى 31 ديسمبر المقبل، حيث تم قيد عدد من اللاعبين خلال الأيام الماضية، دون تقديم أي تعهدات.