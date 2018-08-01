دي ليما يكمل قائمة رباعي «السامبا» في الوصل

دبي (الاتحاد)

أنهت شركة الوصل لكرة القدم إجراءات التعاقد مع البرازيلي فينيسوس دي ليما «22 عاماً»، وذلك على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، قادماً من نادي جريميو البرازيلي، لتغلق بذلك الشركة ملف اللاعبين الأجانب، بعدما أصبح فينيسوس رابع الأجانب، في صفوف الفريق بجانب مواطنيه فابيو دي ليما ورونالدو مينديز وكايو كانيدو .

ووقع فينيسوس دي ليما على عقد انضمامه، بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي أجراه عقب وصوله إلى دبي، حيث يأتي هذا التعاقد في إطار رغبة الشركة في دعم الصفوف بالعناصر الجيدة، التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه في الموسم الجديد

وأعرب فينيسوس دي ليما عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الوصل وخوض تجربة احتراف جديدة في دوري الخليج العربي الذي وصفه من أفضل الدوريات في قارة آسيا، مؤكداً تحمسه الشديد لتمثيل الفريق واللعب بجانب مواطنيه الذين يقدمون مستويات فنية كبيرة، مبدياً رغبته في أن يقدم أفضل ما لديه ليساهم مع زملائه في تحقيق أهداف النادي صاحب التاريخ الكبير والقاعدة الجماهيرية العريضة، متمنياً أن يظهر بمستوى طيب كي يكمل المسيرة الناجحة للمحترفين البرازيليين مع الإمبراطور.