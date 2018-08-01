دي ليما يكمل قائمة رباعي «السامبا» في الوصل

دبي (الاتحاد)
أنهت شركة الوصل لكرة القدم إجراءات التعاقد مع البرازيلي فينيسوس دي ليما «22 عاماً»، وذلك على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، قادماً من نادي جريميو البرازيلي، لتغلق بذلك الشركة ملف اللاعبين الأجانب، بعدما أصبح فينيسوس رابع الأجانب، في صفوف الفريق بجانب مواطنيه فابيو دي ليما ورونالدو مينديز وكايو كانيدو .
ووقع فينيسوس دي ليما على عقد انضمامه، بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي أجراه عقب وصوله إلى دبي، حيث يأتي هذا التعاقد في إطار رغبة الشركة في دعم الصفوف بالعناصر الجيدة، التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه في الموسم الجديد
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