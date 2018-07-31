اليوم.. بدء تسوية أوضاع مخالفي قانون الإقامة

أحمد عبدالعزيز، تحرير الأمير، السيد حسن، أحمد مرسي، هدى الطنيجي، سعيد أحمد، عمر الحلاوي (إمارات الدولة)

تنطلق اليوم مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، على مستوى الدولة، وتستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، من خلال إعفائهم من الغرامات، والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.

وجهزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية 9 مراكز لاستقبال المخالفين على مستوى الدولة، منها مركز في منطقة الشهامة بأبوظبي، ومركز في منطقة العوير بدبي، في حين تم تجهيز مراكز في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ. وتعمل المراكز من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، إلى جانب مركز الاتصال الذي يستقبل أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني (80080)، ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وثمن مستفيدون من المبادرة - التقتهم «الاتحاد» -، أنها تجسد الوجه الإنساني للإمارات، وتراعي الكثير من الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمخالفين، مشيرين إلى أن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة التي تقدم الدعم لجميع المقيمين على أرضها.

أكدت الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، أن المبادرة تتميّز عن سابقاتها من المبادرات التي نظمت في السنوات الماضية، لأنها تمنح المخالف الذي يتقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كافة الغرامات التي ترتبت عليه ومغادرة الدولة بشكل طبيعي ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقود العمل والتوظيف وطالبت الهيئة السفارات بتسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم وتجنب تعقيدها، ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة الهادفة بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والعيش براحة وطمأنينة والاستفادة من الخدمات التي توفّرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.