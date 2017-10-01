فيديو.. محمد بن زايد: شهداؤنا الأبرار رموز الفخر رفعوا هاماتنا عالياً

الفجيرة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء في الشهيد خالد محمد جديد الشحي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» في اليمن مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وعبر سموه، خلال زيارته أمس لمجلس العزاء في منطقة قدفع بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أسرة الشهيد وذويه، وتبادل الأحاديث معهم، واصفاً سموه شهداءنا الأبرار بأنهم رموز الفخر، رفعوا هاماتنا عالياً بما تحلوا به من مروءة وشجاعة نادرة، وزادتنا مواقفهم فخراً وعزة بما جسدوه من معانٍ عظيمة في التضحية والفداء والعزيمة على المضي بثبات نحو زرع الخير ونصرة الأشقاء.

وأضاف: نحن إذ نترحم عليهم اليوم، وندعو الله تعالى أن يمنّ عليهم بالرحمة والغفران؛ فإننا نؤكد أننا جميعاً سنظل أوفياء لتضحياتهم التي رسمت لنا طريقاً جديداً مفعماً بالأمل والأمنيات وملهماً لأجيالنا بدروسها وعبرها ومواقفهم المشرفة وعزيمتهم الصلبة التي ستخلد في ذاكرة الوطن وتاريخه.