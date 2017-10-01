«الثقافة» تقدم المعرفة كمنطلق لاكتشاف العالم في «مجلس مويلح»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أمس الأول، جلسة قرائية بمقر مجلس مويلح في إمارة الشارقة، في إطار مبادرتها الرائدة «القراءة في مجالس الأحياء» التي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع إدارة المجلس لتفعيل دوره كمنبر للقراءة والمعرفة، إلى جانب دوره المجتمعي، تناولت موضوع الثقافة كمنطلق لاكتشاف العالم، والتعبير عن الذات ومواجهة التحديات.

حضر الجلسة الكاتب والأديب فهد على المعمري مدير إدارة الآداب بمكتبة دبي العامة، وعبد الله الكابوري مدير إدارة المجالس بدائرة شؤون الضواحي والقرى بإمارة الشارقة، وعدد من أولياء الأمور ومجلس مويلح، إلى جانب طلاب المدارس، وشارك في الحوار الذي أداره فهد المعمري عدد كبير من الطلاب، وأبناء منطقة مويلح والطلاب والمدرسين.

وقالت فاطمة النصور، مدير إدارة المحتوى المعرفي بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، إن مشروع القراءة في مجالس الأحياء يحظى برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز عادة القراءة، من خلال الاستفادة من الترابط المجتمعي لفئات المجتمع الإماراتي كافة التي تمثل المجالس المنتشرة بالأحياء أهم تجلياته.

وأكدت النصور أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تهدف من خلال التعاون مع كافة مجالس الأحياء إلى الانطلاق بالثقافة والمعرفة إلى أماكن جديدة لتقديم أنشطتها، موضحة أن مشروع «القراءة في مجالس الأحياء» حقق نجاحا لافتا خلال دورته الأولى في بداية عام 2017؛ ولذلك حرصت الوزارة على استمراره في المرحلة الحالية، مشيدة بالتعاون الكبير الذي قامت به إدارات مجالس الأحياء لإنجاح هذه المشروع الرائد.

وفي كلمته، أكد عبد الله كابوري، أن احتضان مجلس مويلح لهذه الفعالية يؤكد إيمان المجتمع بأن الاهتمام بالقراءة يساهم في تنمية ثقافة الطلاب والشباب الذاتية، بالإضافة إلى أن حضور هذه النوعية من الجلسات يدفع الأجيال الجديدة إلى التعلق بالكتاب والقراءة، فتتحول إلى عادة محمودة، وهو ما تعمل قيادتنا الرشيدة على دعمه ورعايته، مشيداً بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في هذا الاتجاه والذي آتى ثماره خلال المرحلة السابقة، وهو ما يبشر بجيل جديد يقبل على الكتاب والمعرفة. وأضاف الكابوري أن التنمية الثقافية مهمة جداً لرفع الوعي المعرفي والوطني والمجتمعي لدى شرائح المجتمع كافة من خلال تطوير طريقة التفكير، وآداب السلوك والأخلاق والقيم التي تعد من أهم ركائز نجاح المجتمع.

فيما أشاد الكاتب فهد المعمري بدور وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في تبني مبادرة القراءة في مجالس الأحياء كمنطلق للوصول بالمنتج الثقافي وخاصة الكتاب إلى كل مكان وتفعيل أدوار هذه المجالس في مجال الثقافة والمعرفة، معبراً عن تقديره لإدارة مجلس مويلح بالشارقة، الذين حرصوا على تنظيم هذه الفعالية وحشدوا لها اكثر من 120 شخصاً من أبناء الحي وطلاب المدارس. وتحدث المعمري خلال إدارة الجلسة، حول دور الثقافة في تنمية إدراكات الإنسان وخبراته بما يمكنه من اكتشاف العالم، والتعرف إلى مواهبه وقدراته الشخصية، ليكون مؤهلاً للمستقبل، ودلل على ذلك بالعديد من التجارب الإنسانية المهمة محلياً وعالمياً، كما فتح باب الحوار مع الطلبة والحضور ليدلي كل مهم برأيه، ويعبر عن قدراته ومواهبه.

وفي ختام الجلسة، قام عيسى عبد الكريم ممثلاً لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة بتكريم إدارة مجلس مويلح والأديب فهد المعمري.