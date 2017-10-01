هويدا الحسن (العين)

أشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بما تشهده الإمارات من حراك فكري ثقافي يعزز حضور الإبداع بشتى أشكاله، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات.

جاء ذلك في كلمة وجهتها للفائزين بـ «جائزة شما محمد للأدب» في دورتها الأولى، خلال حفل توزيع الجائزة الذي أقيم مساء الجمعة، ضمن فعاليات معرض العين للكتاب وقالت فيها:

مبارك هذا الجمع الذي يستظل بظلال الكتب ويتشبع من نور المعرفة ويطلق رحيق الإبداع في سماء وطننا الحبيب الإمارات، اليوم ونحن بمعرض مدينة العين للكتاب 2017 نجني جهود المبدعين الذين أثرونا بأعمالهم الإبداعية لتكون جزءاً مضيئاً في جائزة شما محمد للأدب في دورتها الأولى، ونؤكد أن الجميع فائز بإبداعه وإثراء الحياة الثقافية في الإمارات.. فنحن نفتح الطريق لعقول مبدعة لتنخرط في طريق التطور الثقافي والفكري».

وألمحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد إلى الدور النوعي والمتميز التي تقوم به الصالونات الأدبية النسائية، وهنأت الصالون الأدبي الفائز بوسام الفكر والمعرفة تقديراً لجهوده في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية في الإمارات، وقالت: كانت الصالونات الأدبية النسائية في السنوات الأخيرة ذات قوة متميزة في إثراء الحياة الفكرية، وتنمية الطاقات الإبداعية، وتنمية الحس النقدي أثناء القراءة، مما كان له الانعكاس الإيجابي على التنمية المعرفية للمجتمع النسوي في الإمارات صاحب التأثير الكبير في كل المجتمع.