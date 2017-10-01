إطلاق خط شحن سكة حديد- بحري بين الصين وأوروبا

أورومتشي (دب أ)

تم أمس الأول، إطلاق خط سكة حديد-بحري جديد، لشحن البضائع بين الصين وأوروبا، في مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانج الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

وغادر أول قطار يحمل بضائع صينية مدينة أورومتشي متوجها نحو ميناء ريجا في لاتفيا، ليمر عبر كازاخستان وروسيا، فيما سيتم نقل البضائع بعد وصولها الميناء المذكور عبر البحر لتصل إلى وجهتها النهائية في مدينة روتردام بهولندا، حسبما ذكرت أمس، وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال ليو تشان لين، المدير العام لشركة لوجستيات دولية في المنطقة، إن الخط الجديد سيسهم في تقصير مسافة السفر بأكثر من ألف كيلومتر، كما سيختصر الزمن من عشرين يوما في السابق إلى 14 يوما فقط.

وكانت شركة السكك الحديدية الصينية أعلنت في يناير الماضي عن إطلاق أول قطار شحن إلى لندن.