محصول القرن يشعل المنافسة بين مزارعي أميركا والبرازيل

ترجمة: حسونة الطيب

تحولت المزارع خارج منطقة موهال جنوبي ولاية داكوتا الشمالية حتى وقت قريب، من أراضٍ لزراعة الكتان الأزرق والقمح وزهرة الشمس، إلى مناطق تكسوها خضرة فول الصويا. وفي الوقت الذي زاد فيه استهلاك اللحوم في آسيا، ارتفع معدل زراعة فول الصويا بسرعة فاقت أي محصول آخر، ليغطي مساحة تزيد عما كانت عليه قبل عقد، بنسبة 28%.

وربما يشكل العام الحالي نقطة تحول، حيث شارفت عمليات الزراعة على الانتهاء، من المرجح تفوق فول الصويا على الذرة، من حيث الكميات التي سيتم حصادها في أميركا. كما انتشرت زراعة الصويا في أقاليم السافنا الداخلية في البرازيل وسهول الأرجنتين وفي المناطق الريفية الغنية في أميركا. وحققت مواسم الحصاد، أرقاماً ضخمة لتسهم بقدر كبير في الدفع بعجلة الاقتصاد في كل من البرازيل وأميركا خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن ينتج عن الاستهلاك المتزايد لزيت الصويا، زراعة ما يزيد على مليار هكتار خلال العقد المقبل (10 ملايين كيلومتر مربع) حول أرجاء العالم المختلفة، متفوق على الشعير والقطن والذرة والأرز والصمغ والقمح، حسب توقعات وزارة الزراعة الأميركية.

ويرتبط نجاح فول الصويا بمستويات الدخول في الصين، حيث زادت واردات البلاد بثلاثة أضعاف في غضون العقد الماضي، لنحو 93 مليون طن خلال العام المقبل، ما يعادل 66 كيلوجراماً للفرد في السنة. وتخطط الصين لإرسال وفد لولاية أيوا الأميركية الغنية بفول الصويا، بغرض التوقيع على اتفاقية من المتوقع أن تسجل رقم شراء قياسي.

وزاد معدل الشحنات بصرف النظر عن الارتفاع في طلب الصين من السلع الصناعية، مثل خام الحديد والنحاس. كما ارتفع الطلب العالمي من السلع الغذائية، مثل القمح مثلما هو الحال في نمو السكان بنسبة قدرها 1%. وتصاعد استهلاك فول الصويا بوتيرة سنوية تصل إلى 5% متفوقاً حتى على الذرة، المحصول الأكثر استفادة من البرنامج الأميركي للوقود الحيوي.