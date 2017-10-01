«الطيران المدني» تدعم دور المرأة في أنشطة القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني دورة تدريبية متخصصة لمدة 3 أيام في مجال التخطيط الاستراتيجي والابتكار بقطاع الطيران المدني مخصصة للمرأة، في إيماناً منها بأهمية دور المرأة في هذا القطاع بالدولة. وتناولت هذه الدورة التي تقودها ليلى بن حارب، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، عدداً من الموضوعات، بما فيها تطبيق مفاهيم وعمليات التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في مجال الطيران المدني، والابتكار في مجال الطيران المدني، وتطوير الاستراتيجيات وتنفيذها، بالإضافة إلى إدارة الأداء المؤسسي.

وقامت بإدراج تقنيات نوعية وكمية لتحليل البيئة الداخلية والخارجية ضمن برنامج الدورة التدريبية، بما فيها تقنيات التحليل السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والتكنولوجي، والقانوني «PESTL»، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر «SWOT»، وورش عمل العصف الذهني، ليتكون لدى المشاركات فهم واضح للوضع الحالي والمستقبلي لصناعة الطيران، لفهم التحديات المستقبلية.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني «إن مساهمات قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني كبيرة ومؤثرة، ومن هذا المنطلق يلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً جوهرياً في ضمان تكامل الأدوار وانسجامها ومراعاة المتغيرات في سياق خطة متكاملة من أجل الحرص على النمو المستمر لهذا القطاع ومواءمته مع الرؤية الوطنية 2021».

وقالت ليلى بن حارب «لا شكّ في أن قطاع الطيران سيستمر في التطوّر السريع على مدار الأعوام المقبلة، ونسعى إلى بناء صناعة تدعم وتسهم في تطوير الأفراد من الجنسين. كما نعمل جاهدين على إعداد وتدريب الأفراد لشغل العديد من الوظائف الإدارية والتقنية من خلال مبادراتنا التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للسيدات للعمل في قطاع ديناميكيي وسريع النموّ، ومسار مهني رائد دائم التطوّر في المنطقة».