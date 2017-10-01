200 ألف زائر متوقع لمعارض دبي خـلال أكتوبر

دبي (وام)

يمثل أكتوبر من كل عام أحد أبرز شهور الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، ويشمل ذلك معارض تجارية عالمية ومؤتمرات دولية. وتجتذب الفعاليات المقامة في هذا الشهر أكثر من 200 ألف زائر من المتخصصين والخبراء والرواد وكبار رجال الأعمال والصناعة والفكر والمبتكرين والأطباء والمشاهير ويشارك بها نحو 7 آلاف شركة عارضة عالمية وإقليمية ومحلية في عدد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك تقنية المعلومات والاتصالات والغذاء والصحة والمياه والطاقة والتعدين والإضاءة والبصريات والترفيه وغيرها.

ويشتهر أكتوبر بتنظيم المركز سنوياً لمعرض أسبوع جيتكس للتقنية أحد أكبر وأبرز المعارض العالمية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى العالم والأكبر بلا منافس على مستوى المنطقة.

وتهدف الدورة الـ37 للمعرض والمؤتمر الذي يقام على هامشه في الفترة من 8 حتى 12 أكتوبر المقبل إلى تمكين التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويجتذب الحدث العالمي أكثر من 100 ألف زائر متخصص في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم وتشارك به كل الجهات والهيئات الحكومية من دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع عدد من الهيئات والدوائر الحكومية في عدد من دول الخليج والدول العربية لاستعراض إنجازاتها في مجال تطوير حكومتها الإلكترونية وعرض أحدث منتجاتها وخدماتها المتميزة في قطاع التقنية.