«الإمارات للدراسات» يهدي إصداراته إلى مجالس الأحياء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات من سعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قام المركز بتقديم مجموعة من إصداراته مع خزانة خاصة بها إلى مجالس الأحياء في أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تفاعل «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2018 «عام زايد»، كما تأتي في سياق الدور المجتمعي لـ «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، وحرصه على نشر المعرفة وتثقيف المجتمع ودعم الجهات والمؤسسات الوطنية المختلفة على مستوى الدولة، من منطلق إيمانه بأهمية الوعي والمعرفة في خدمة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل المجالس التي قدمت لها مجموعة من إصدارات المركز، مجلس الزعاب، ومجلس المشرف، ومجلس التواصل– خليفة (أ)، ومجلس الوثبة جنوب، ومجلس الوثبة، ومجلس محمد خلف، ومجلس سالم محمد الراشدي، ومجلس محمد بالعاجر الرميثي، ومجلس هلال زيد الشحي، ومجلس خالد بن طناف المنهالي، ومجلس عبدالله مهير الكتبي، ومجلس محمد سالم كردوس العامري.

وقد لقيت هذه المبادرة الكريمة ترحيباً كبيراً من مجالس الأحياء في أبوظبي، والتي عبر مسؤولوها عن تقديرهم لها، وأشادوا بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في ظل إدارة سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، في مجال خدمة المجتمع، وكذلك في مجال تشجيع البحث العلمي النابع من تطلُّعات المجتمع واحتياجاته، وتنظيم الملتقيات الفكرية، وتبنِّي البرامج التي تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطنة، والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في مجالات الدراسات والبحوث العلمية. كما عبَّروا عن تقديرهم لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، لدوره البارز في مجال نشر العلم والمعرفة، وخدمة المجتمع، وتوعيته بما يجري داخل الدولة وخارجها، مشيدين بإسهاماته العلمية والمعرفية والفكرية والثقافية التي لها أهمية كبيرة في تنوير المجتمعات العربية والإسلامية، وبناء قنوات وحلقات اتصال قوية بالثقافات والمجتمعات الأخرى.