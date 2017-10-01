«تحكيم» تناقش إنجازات الخطة التشغيلية لعام 2017

الشارقة (الاتحادa)

عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، «تحكيم»، الاثنين الماضي، اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، بالمقر الرئيسي للمركز في مركز إكسبو الشارقة، برئاسة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، وحضور أحمد العجلة مدير المركز، وأعضاء اللجنة التنفيذية، زياد محمود خيرالله، والأستاذ محمد أحمد الشحي، والأستاذ صالح أحمد العبيدلي، وحمد عمر المدفع، وأحمد نديم أبو الجبين.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية في الربع الثالث من العام الحالي، والخطط الموضوعة للربع الرابع، إضافة إلى اطلاعها على تقرير الموازنة المالية لسنة 2017، واستعراض الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للمركز والنظم التي يعمل عليها، فضلاً عن الاطلاع على آخر مستجدات ملتقى التحكيم الصناعي الذي سينعقد خلال أكتوبر 2017. كما تم الاطلاع على تقرير عمل المركز خلال السنوات الثلاث الماضية واعتماده، حتى يتم رفعه إلى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة للاطلاع.

وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: «تأتي اجتماعاتنا الدورية التي نعقدها لبحث آخر المستجدات على صعيد التشغيلي للمركز، والاطلاع على ملفات القضايا المسجلة لدى المركز واتخاذ القرارات المناسبة فيها بحسب الإجراءات والقواعد الموضوعة، كما اطلعت اللجنة على طلبات قيد المحكمين والخبراء المقدمة للمركز، إلى جانب تقييم ومراجعة القرارات التي من شأنها تطوير قواعد وأنظمة عمل المركز بما يعود بالنفع على سير العمل وعملائنا».

وأضاف دعيفس: «تم خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الجاري، في سبيل تحقيق رؤية المركز ورسالته الرامية إلى أن يصبح أحد أهم مراكز التحكيم على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما تم الاطلاع على تقرير الموازنة المالية للمركز الخاص بالربع الثاني واعتماده».

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ما تم تنفيذه من الخطة التشغيلية خلال الربع الثالث من العام، وما تضمنه من عقد لاجتماعات رسمية مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة في سبيل تعزيز علاقات المركز بمختلف القطاعات على المستوى المحلي، كالاجتماع بمحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى جانب المشاركة في عدد من الفعاليات والمؤتمرات، والتي كان آخرها رعايته لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.

كما قدم حميد المعلا، خبير الموارد البشرية في المركز، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي الجديد للمركز والوصف والمهام الوظيفية الخاصة بفريق العمل التنفيذي، إلى جانب إلقاء الضوء على آلية العمل الداخلي وسير العمل بين مختلف أقسام المركز.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأجندة النهائية لملتقى التحكيم الصناعي والذي سيتم عقده في قاعة الجواهر للمؤتمرات يوم 25 أكتوبر، والتي سيتم خلالها تسليط الضوء على أهم التطبيقات والحلول القانونية في مجال التحكيم التجاري المخصص للقطاع الصناعي على مستوى الدولة والمنطقة، في الوقت الذي يعد فيه القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية على صعيد الإمارة والدولة، حيث سيناقش الملتقى واقع التأمين الائتماني ودوره في عمل القطاع الصناعي ومدى ارتباطه في سير العمل لذلك القطاع إلى جانب مناقشة النزاعات التي تواجه القطاع والعاملين فيه وما ينتج عنها من معوقات تضر بالقطاع الصناعي بشكل عام.