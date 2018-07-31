مثقفون إماراتيون: الشارقة بوابة الالتقاء الحضاري مع العالم

الشارقة (الاتحاد)

تقدم الشارقة من خلال اختيارها ضيف شرف الدورة الـ 25 من معرض ساو باولو الدولي للكتاب، المشهد الثقافي المحلي بتنوعاته، واختلافاته، وأجناسه المسرحية والروائية والشعرية، والتراثية، حيث يستضيف جناح الإمارة المشارك في الحدث، 20 مثقفاً ومبدعاً إماراتياً، ليفتح لهم بوابة الالتقاء الثقافي والحضاري مع نظرائهم من مثقفي القارة اللاتينية.

وحول هذا الحدث تحدث عدد من الكتّاب والمثقفين الإماراتيين، مثمنين أهميته، ومؤكدين الدور الثقافي الذي تقوم به الشارقة.

بداية ثمن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بتمكين أعضاء الإتحاد من المشاركات الخارجية مما يمثل تمكينا حقيقيا للثقافة الوطنية نحو التجلي والحضور والتبادل المعرفي والحضاري مع الآخر، مشيرا إلى الحضور الفاعل لوفد الشارقة كضيف شرف مميز في معرض باريس الدولي للكتاب في مارس الماضي، وحضوره المرتقب في معرض ساوباولو للكتاب.

وأعرب حبيب الصايغ، الأمين العام للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في بيان أصدره الاتحاد، أمس، عن شكره ـ باسمه وباسم أعضاء اتحاد الكتاب، وجميع الكتاب العرب المشاركين في الفعاليات ضمن وفد الشارقة ـ لصاحب السمو حاكم الشارقة على هذه الالتفاتة الراقية التي تأتي ضمن نهج واع كرسه سموه، والتزمته هيئة الشارقة للكتاب، حيث يشارك كتاب وأدباء الإمارات اليوم في الفعاليات الثقافية المصاحبة لجميع معارض الكتب العربية والأجنبية بأربعة من أهل الشعر والسرد والنقد في كل معرض، يراعي الاتحاد، بناء على توجيهات سموه في اختيارهم توازن الجنسين من جهة، وتوازن الأجناس الأدبية من جهة ثانية، وهو ما يعده كتاب ومبدعو الإمارات فرصا غالية ومقدرة، خصوصا مع ترجمة الأعمال الأدبية، بالتوازي والتزامن، إلى لغات العالم الحية.