أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، إطلاق هوية ورؤية جديدة لمهرجان البردة الدولي، ليكون حدثاً دولياً ونافذة تحتفي بالحضارة الإسلامية، وتبرز مظاهرها المتمثلة في الثقافة والموسيقى والفن، والهندسة المعمارية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي الإسلامي، ويسعى المهرجان لترسيخ مكانته كأهم حدث عالمي يُعنى بالفنون الإسلامية.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أهمية مهرجان البردة الدولي في استقطاب كبار الخطاطين والمزخرفين والفنانين والشعراء المخضرمين من جميع أنحاء العالم بهدف نشر روعة الفن الإسلامي وجمالياته بشكل تفصيلي، مشيرة إلى أن النسخة القادمة من المهرجان ستقام في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وسيسهم المهرجان في إخراج الفنون الإسلامية بشكل متجدد نابض بالحياة، يخاطب الروح والوجدان، ويعبر عن الواقع.

وقالت معالي نورة الكعبي: «سيجمع مهرجان البردة الدولي أفضل العقول الملهمة لصناعة مستقبل الفن الإسلامي من خلال صياغة أفكار ورؤى تتخطى حدود الابتكار على نحو يمزج بين الماضي والحاضر ليعيد إلى الفن الإسلامي حيويته وروحه، ويشكل بادرة على طريق إحيائه، ويبرز عظمة الحضارة الإسلامية وإنسانيتها وقدرتها على الإبداع في كل العصور. يتضمن المهرجان جلسات حوارية وسلسلة من المعارض واللقاءات الفنية، بهدف تعزيز التواصل بين الفنانين، وتشجيع البحث والتطوير في مجال الفنون الإسلامية، وفتح آفاق واعدة أمام مشاريع فنية، تعزز مكانة الفنون الإسلامية في الفنون المعاصرة».

وأشارت معالي نورة الكعبي إلى دور البردة في تعزيز قيم التسامح والاعتدال التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكون البردة رسالة زايد الوسطية إلى العالم، تحمل في طياتها جانباً ثقافياً يعزز من الترابط والتواصل بين الفن الإسلامي، وغيره من الفنون العالمية.