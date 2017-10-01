«اتحاد الغرف» يشارك في المنصة «الإماراتية اليابانية»

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، دعوة للمشاركة في المنصة الإماراتية - اليابانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ستنظمها هيئة التجارة الخارجية اليابانية، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الاقتصاد بالدولة، المزمع عقدها 8 أكتوبر الجاري في أبوظبي.

جاء ذلك خلال استقبال حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة، ماسامي آندو الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له، الذي ضم ريوهيي تامورا المدير التنفيذي للهيئة، وديفيد توماس مدير أول مساعد، وماريا كرستينا فيرجارا مساعد مدير تطوير الأعمال في مكتب اتحاد الغرف بدبي.

وأكد حميد محمد بن سالم أهمية العلاقات التجارية الوثيقة بين القطاع الخاص الإماراتي والياباني، وحرص الجانبين على تفعيل مذكرات التفاهم والمبادرات المشتركة لدعم الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة، لما له من دور حيوي في تعزيز فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي للدولة، وتحفيز المواهب الريادية الكامنة في المجتمع، وتوليد حلقة للابتكار من أجل مستقبل أفضل ومستدام.

وأشار حميد بن سالم، إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل 80% إلى 90% من إجمالي منتسبي كل غرفة، لذا كان من الضروري أن تسعى كل غرفة إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة لهذه الشركات، متمنياً أن تسهم المنصة الإماراتية - اليابانية في بلورة وتنسيق الجهود المبذولة لتطبيق كل الوسائل الناجحة لدعم وتنمية هذه الشركات.

من جهة أخرى، بحث حميد بن سالم وفيحان الفايز شلهوب سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، بحضور جوليانا فيليغاس نائبة رئيس صادرات كولومبيا، وجونزالو فارجاس، مدير استثمارات كولومبيا، سبل تعزيز تعاون القطاع الخاص بين البلدين، خلال لقاء عقد بمكتب اتحاد الغرف بدبي.

وأكد فيحان الفايز شلهوب سفير كولومبيا لدى الدولة، حرص بلاده على توثيق الروابط الاقتصادية مع الإمارات خاصة في ظل ما أحرزته من تطور ملموس على صعيد تنويع مصادرها الاقتصادية وتطوير بيئة جاذبة للأعمال مدعومة ببنية تحتية وتشريعية متقدمة، فضلا عن انفتاحها على العديد من الأسواق الخارجية بما عزز من مكانتها الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي.