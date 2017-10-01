«الأوراق المالية» تعتمد نظام صندوق المشاركة العامة والمحدودة

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عدة قرارات تستهدف المساهمة في تطوير أداء الأسواق المالية بالدولة، تضمنت نظام صندوق المشاركة العامة والمحدودة، وإجراء تعديلات على عدد من أنظمة الهيئة، ومبادرتها بخصوص تشكيل مجلس شباب الإمارات لاقتصاد المستقبل، وخطتها لاستشراف آفاق المستقبل، والتعاون بين الهيئة وكليات التقنية العليا.

واستعرض المجلس تقريراً عن الإجراءات المقترحة لرفع نسبة التوطين في الشركات المرخصة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن مشروع تصميم وبرمجة نظم معلومات لتطوير التطبيقات للإدارات الفنية.

واطلع المجلس خلال اجتماعه الثامن عشر، من الدورة الخامسة للمجلس، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، على تقرير موظفي صندوق النقد الدولي، وتطورات المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية، والتقرير الخاص بإنجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية.

وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ناقش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، كما ناقش عدداً من الموضوعات.