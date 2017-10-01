«أساس» تبدأ بيع أراض سكنية في مشروع المروج بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بدأت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عملية بيع مجموعة من الأراضي السكنية على مساحة 3.5 مليون قدم مربعة ضمن مشروع المروج بمنطقة الحوشي في إمارة الشارقة، الواقع على شارع مليحة - كلباء، الذي يربط شارع الشيخ محمد بن زايد بشارع الإمارات.

وأعلنت الشركة فتح باب بيع هذه الأراضي أمام المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والجنسيات العربية المقيمة في الدولة الإمارات، مع إمكانية توفير خطط سداد مرة لمدة سنة، إضافة إلى تسهيلات تمويلية من مصرف الشارقة الإسلامي.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام أساس العقارية: «يعد مشروع المروج من أهم المشروعات التي أطلقتها الشركة في الأعوام الأخيرة، وبتضمن مجموعة كبيرة من الأراضي السكنية والتجارية بمساحات مختلفة، والمناسبة للراغبين بالاستفادة من الطلب المتزايد على الأراضي في هذه المنطقة، وهو ما يزيد من قيمتها الاستثمارية يوماً بعد آخر، خصوصاً أنها قريبة على مواقع حيوية من بينها مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية».

وأكد المهندس الأميري أن الأراضي السكنية الجديدة التي أطلقت الشركة عملية بيعها، تتميز بمساحاتها الصغيرة المناسبة لجميع العائلات، وأسعارها المعقولة، كما أن منطقة المشروع تتضمن أراضي مخصصة للحدائق والمساجد، وأخرى لإنشاء حضانة، إلى جانب قربها من الاحتياجات الأساسية للسكان مثل المتاجر، والمدارس، والمستشفيات والمراكز الطبية.