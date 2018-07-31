ارتفاع قوي لإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو

واشنطن (رويترز)
ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يونيو، مع زيادة إنفاق الأسر على المطاعم والفنادق، مما يشير إلى قاعدة انطلاق قوية للاقتصاد مع دخول الربع الثالث من العام بينما صعد التضخم بشكل متوسط.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.4 بالمئة في الشهر الماضي.
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وتواصل الأسعار الارتفاع تدريجياً.
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وهذا المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). ويحدد البنك المركزي الأميركي مستوى مستهدفا للتضخم عند اثنين بالمئة.