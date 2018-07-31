ارتفاع قوي لإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو

واشنطن (رويترز)

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يونيو، مع زيادة إنفاق الأسر على المطاعم والفنادق، مما يشير إلى قاعدة انطلاق قوية للاقتصاد مع دخول الربع الثالث من العام بينما صعد التضخم بشكل متوسط.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.4 بالمئة في الشهر الماضي.

وتقرر تعديل بيانات مايو لتظهر زيادة الإنفاق 0.5 بالمئة بدلا من الزيادة السابقة البالغة 0.2 بالمئة. ولم يتغير الإنفاق على السلع بعدما ارتفع 0.9 بالمئة في مايو، بينما زاد الإنفاق على الخدمات 0.6 بالمئة بعدما صعد 0.3 بالمئة في الشهر السابق.

وتواصل الأسعار الارتفاع تدريجياً.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة 0.1 بالمئة، بعدما زاد 0.2 بالمئة في مايو أيار. وسجل المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعا نسبته 1.9 بالمئة على أساس سنوي.

وهذا المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). ويحدد البنك المركزي الأميركي مستوى مستهدفا للتضخم عند اثنين بالمئة.