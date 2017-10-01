«القرية العالمية» تطرح باقات كبار الشخصيات

دبي (الاتحاد)

أطلقت القرية العالمية مبيعات «باقات كبار الشخصيات» لموسمها الثاني والعشرين 2017-2018، لضيوفها الذين يحرصون على زيارتها على مدار الموسم، وتوفر الباقات مزايا عديدة إضافية وخصومات تقدم قيمة مضافة تصل إلى 65% من قيمة الباقة، إلى جانب التمتع بسهولة إيقاف السيارات في المواقف المخصصة لحاملي ملصقات كبار الشخصيات لاختصار الوقت اللازم للوصول إلى القرية العالمية تحديداً خلال موسم الأعياد والعطل الرسمية.

وفي خطوة للارتقاء بخدماتها واعتماد التقنيات الذكية التي توفر الراحة والمرونة لضيوفها، أضافت القرية العالمية شريحة ذكية مدمجة في ملصقات السيارات لمواقف ملصقات كبار الشخصيات التي تسهل عملية الدخول والخروج من المواقف، وتشهد باقات كبار الشخصيات رواجاً كبيراً منذ إطلاق مبيعاتها، ويحرص الكثير من ضيوف القرية العالمية إلى الحصول عليها خلال الأيام الأولى لطرحها قبل انطلاق فعاليات القرية العالمية.

وبدأت القرية العالمية في تقديم خدمة باقات كبار الشخصيات منذ 10 مواسم، حرصت في كل منها على تطوير محتوى الباقات وإضافة مزيد من الامتيازات بناء على آراء ومقترحات ضيوفها. ويتألف محتوى الباقة من تذاكر كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية وملصقات للسيارات وبطاقات للاستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية في القرية العالمية مع إمكانية الاختيار من بين الأرقام المميزة على حسب الرغبة، ويمكن شراء الباقات من مركز المبيعات الموجود في مكتب إدارة القرية العالمية، وكذلك في فروع مختارة من متاجر «فيرجن ميجاستور» في الإمارات أو عبر الموقع الإلكتروني «www.mazadat.ae» حتى نفاد الكمية.

وتتألف باقات كبار الشخصيات للموسم الثاني والعشرين من 4 فئات، وأكثرها طلباً هي الباقة المتميزة التي تحمل الرقم 1، وهي مكونة من ملصقين للسيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات مع ثلاثة مواقف محجوزة لهذه الباقة، و200 تذكرة كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية من خلال بوابات مخصصة، و30 تذكرة لدخول مواقف كبار الشخصيات، وبطاقات للاستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية بقيمة 1000 درهم. ويبلغ سعر الباقة رقم «1» 10000 درهم.

أما باقة الفئة الأولى التي يبلغ سعرها 4000 درهم، فتحمل الأرقام من 2 إلى 10 وتحتوي على ملصقين للسيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات وموقفين محجوزين لها، و150 تذكرة كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية، وبطاقات للاستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية بقيمة 500 درهم، و25 تذكرة لدخول مواقف كبار الشخصيات.

أما الفئة الثانية، فيبلغ سعرها 1500 درهم، وتضم ملصقاً واحداً للسيارة لدخول مواقف ملصقات كبار الشخصيات، و130 تذكرة كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية، وبطاقات للاستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية بقيمة 250 درهماً، و15 تذكرة لدخول مواقف كبار الشخصيات، ويبلغ سعر الباقة 1500 درهم.

أما الفئة الثالثة فتشمل ملصقاً واحداً للسيارة لدخول مواقف كبار الشخصيات، و120 تذكرة كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية، وبطاقات للاستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية بقيمة 200 درهم، و10 تذاكر لدخول مواقف كبار الشخصيات المفتوحة، ويبلغ سعر الباقة الثالثة 900 درهم.