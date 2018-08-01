بريطانيا مهتمة بالشراكة عبر المحيط الهادئ

طوكيو (د ب أ)

أبلغ وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، خلال لقائهما أمس في طوكيو، باهتمام لندن بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.

وقال فوكس في مؤتمر صحفي في طوكيو، «كلانا يرى أن انضمام بريطانيا المحتمل إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وتعزيز اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واليابان هو الأساس لتعاوننا الاقتصادي»، في إشارة إلى نسخة معدلة من الاتفاقية جرى توقيعها بعد انسحاب الولايات المتحدة.

ويعرف الاتفاق رسمياً باسم الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وجاء لقاء الوزيرين بعد أسبوعين فقط من توقيع اليابان والاتحاد الأوروبي اتفاقاً للتجارة الحرة يغطي تقريباً نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

وكان الأعضاء المتبقون في اتفاقية الشراكة وقعوا في مارس الماضي النسخة المعدلة من الاتفاقية، وذلك بعدما قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أيام قليلة من توليه المنصب، بالانسحاب من الاتفاقية التي كانت تحظى بدعم قوي من سلفه باراك أوباما.