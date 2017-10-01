«أبوظبي العالمي» مركز استراتيجي لتمويل «الطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد تقرير الطيران الصادر حديثاً عن «بي دبليو سي»، للخدمات المهنية والاستشارية العالمية، بالدور المتنامي الذي يلعبه سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، كمركز استراتيجي لتمويل قطاع الطيران وعمليات تأجير الطائرات في المنطقة.

وتعاون سوق أبوظبي العالمي مع «بي دبليو سي» لتحليل ودراسة مدى استخدام الشركات المسجلة في السوق للشبكة الواسعة من اتفاقيات الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي لإنجاز المعاملات المتصلة بالتمويل والتأجير بقطاع الطيران، حيث قارنت الدراسة بين اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والبيئة الضريبية في الدولة والمعمول بها في مراكز عالمية تقليدية لتمويل قطاع الطيران مثل إيرلندا، وسنغافورة، وهونج كونج وجزر كايمان.

ووفقاً للتقرير، فإن الإمارات تتمتع بشبكة متزايدة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بواقع 83 اتفاقية موقعة، و32 اتفاقية قيد البحث والتوقيع، حيث تتجاوز شبكة اتفاقيات الدولة الاتفاقيات الموقعة في المراكز الدولية الموجودة في الدول التي شملها التقرير، مع تميز الإمارات باتفاقيات تغطي بشكل واسع مناطق آسيا الوسطى وأفريقيا، وبشكل خاص الأسواق المتنامية لقطاع الطيران في دول مثل إندونيسيا والهند.

وأكد التقرير أن سوق أبوظبي العالمي يتمتع بوضعية جيدة ومتنامية من حيث تأسيس الشركات لأعمال متصلة بالتمويل والتأجير في قطاع الطيران عبر المنصة المتكاملة للسوق.