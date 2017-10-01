اقتصاد دبي ينطلق بثقة نحو دورة جديدة من الازدهار والنمو المستدام

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

يدفع الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الاقتصاد الكلي لدبي باتجاه انطلاق اقتصاد الإمارة بثقة لدخول دورة جديدة من الازدهار والنمو المستدام في السنوات المقبلة، مدعوماً بالتنوع الواسع في محركات النمو ومرونة السياسات والانفتاح الكبير على الأسواق الخارجية التقليدية وغير التقليدية.

وتعكس البيانات والإحصاءات الصادرة عن القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري مدى تميز اقتصاد الإمارة وقوته وكفاءته في مواجهة التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومرونته في استيعاب التحولات الإقليمية والدولية التي تؤثر في أداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد كالسياحة والطيران والتجارة والخدمات المالية واللوجستية.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف رسمياً بعد عن معدل نمو اقتصاد دبي في النصف الأول من العام، إلا أن المؤشرات الأولية تعكس نجاح الاقتصاد في تأسيس قاعدة انطلاق جديدة لنمو مستدام يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي ويزيد عن 3.6% في العام المقبل.

وتشير تقارير اقتصادية محلية وعالمية إلى قدرة اقتصاد دبي المحافظة على المنحى الإيجابي لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام الجاري وتسجيل نمو كلي يصل إلى 3.1%، إذ يحظى اقتصاد الإمارة بدعم رئيسي من الشراكة مع القطاع الخاص في البينة التحتية والسياحية ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن النظرة المستقبلية لاقتصاد دبي لعام 2017 تبقي إيجابية رغم التحديات الإقليمية والعالمية.