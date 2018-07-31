انتهاء عقود الغاز الحالية يؤدي إلى تراجع الأسعار

لندن (د ب أ)

قالت «إنرجي آسبكتس» للخدمات الاستشارية إن سوق الغاز الطبيعي المسال سيواجه فترة تبدأ فيها عقود الغاز السارية حاليا في الانتهاء.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن تريفور سيكورسكي المحلل في «إنرجي آسبكتس» قوله إن الكميات التعاقدية ستصل إلى ذروتها في 2019 بما يقرب من 439 مليون طن سنويا بموجب التعاقدات الآجلة، وبحلول 2025 ستتراجع الكميات إلى 355 مليون طن سنويا.

وأشار إلى أن زيادة حجم المشاريع التي توفر المزيد من الإمدادات أمام المشترين ستعني ضرورة تقديم عروض شديدة التنافسية. وذكر أن المشاريع الجديدة ستظل بحاجة إلى عقود آجلة تتجاوز مدتها 10 سنوات لتأمين التمويل، وأن الكميات المتاحة ستكون قادرة على سد الطلب المتنامي في الأسواق على العقود قصيرة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.

ورأى أن التسليم على ظهر السفن سيحل محل التسليم في الموانئ. ولفت إلى أن أكبر الدول الموردة التي ستنتهي عقودها الحالية هي قطر وماليزيا والجزائر.