اليـوم.. بدء تطبيق «الضريبـة الانتقائيــة»

حسام عبدالنبي (دبي)

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

ويتم تطبيق الضريبة الانتقائية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي المذكور الصادر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، واستيرادها، والإفراج عنها من منطقة محددة، وتخزينها في سياق ممارسة الأعمال.

وستكون مسؤولية الضريبة الانتقائية على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد، والشخص المخزن للسلع التي لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة، وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة أعلاه، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه مع تطبيق الضريبة الانتقائية نكون حققنا إنجازاً جديداً في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة الإمارات في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل وتلبي متطلبات أفراد المجتمع واحتياجاتهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، مضيفاً أن تطبيق الضريبة الانتقائية وفق أرقى الممارسات العالمية، يعد تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل مع كبريات الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير نظام ضريبي يتناسب مع مكانة دولة الإمارات ومستوى الخدمات الراقية التي تقدمها مؤسساتها الحكومية للمتعاملين معها، ومن أجل تطبيق أفضل للضريبة الانتقائية التي تم إقرارها للحد من استهلاك السلع الضارة لصحة الأفراد ودعم جهود توفير بيئة صحية في المجتمع.