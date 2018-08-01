%14 نمو التوظيف عبر الإنترنت في الإمارات

دبي (وام)

سجلت الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 14% في التوظيف عبر الإنترنت خلال النصف الأول من عام 2018، في ضوء المبادرات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، حسب مؤشر مونستر للتوظيف «MEI».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، تعهد عام 2017 بتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، واستجابة لما أشار به صمم برنامج التسريع الحكومي لتلبية الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات 2021 مع التركيز على العديد من الصناعات والقطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات الذكية والطاقة.

كما أعلنت مبادرة «نبض دبي» العام الماضي، أنها ستستضيف منصة افتراضية تتيح للسكان الوصول إلى البيانات وسداد الفواتير عبر الإنترنت، وتعتبر هذه المبادرة هي الخطوة الأولى نحو إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة الذكية والمستدامة التي تعهدت بإنهاء استخدام طريقة المعاملات الورقية بحلول عام 2021، وتم تنفيذ 120 مبادرة رئيسة في 30 من القطاعات الوطنية المهمة حتى الآن.

وقال أبهيجيت موخيرجي، الرئيس التنفيذي لمونستر آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، تعليقاً على مؤشرات التوظيف الجديدة في مونستر، إن نتائج مؤشر مونستر للتوظيف جاءت انعكاساً لقوة أداء السوق الإماراتي في النصف الأول من العام منذ إطلاق المبادرات الحكومية الرئيسة، وتهدف الأجندة الوطنية إلى تنويع مصادر اقتصاد البلاد والارتقاء بمركز الإمارات كوجهة مفضلة للأعمال والتجارة العالمية، وقد سجلت المهن في مجال البرمجيات والأدوات البرمجية والاتصالات ارتفاعاً مذهلاً وصل إلى 14% في النصف الأول من عام 2018، مما يدل على تزايد الطلب على وظائف هذه القطاعات.

وأضاف موخيرجي أنه ليس من المفاجئ أن نرى مجال الاتصالات في مقدمة المجالات المتطورة خلال التحول الحاصل في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، حيث تعد التكنولوجيا جزءاً أساسياً من رؤية 2021 وتواصل المبادرات الذكية التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة بدفع عجلة التوظيف في هذا القطاع، ومنها برنامج مؤسسة دبي للمستقبل «مليون مبرمج عربي» الذي يساعد الشباب العربي على اكتساب المهارات اللازمة لوظائف قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتشمل الصناعات الأخرى المساهمة في استمرار نمو النصف الأول من سوق الإمارات العربية المتحدة السلع الاستهلاكية، بما فيها السلع الاستهلاكية سريعة التداول والأغذية المعلبة والأدوات المنزلية والملابس والمنسوجات والجلود والأحجار الكريمة والمجوهرات، بالإضافة إلى الإنتاج والتصنيع والخدمات المالية للمؤسسات والتي حققت زيادة قدرها 14% و12% و9% على التوالي.