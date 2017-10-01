«المالية» تنشر اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية

دبي (الاتحاد)

عقب اعتماد مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت يوم 13 سبتمبر الماضي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نشرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية، والتي تتضمن مسؤوليات الخاضع للضريبة، والإجراءات التي تتبعها الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار سعيها لتطبيق نظام ضريبي وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «يشكل اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية نقلة نوعية في مسيرة تطبيق النظام الضريبي في الدولة، فهي تعد مكوناً أساسياً لبناء علاقة تعاون وثيق وشراكة فعالة بين الهيئة الاتحادية للضرائب كونها الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ معها كافة من خاضعي ودافعي الضرائب والشركاء من الجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف النظام الضريبي وترسيخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية من خلال التطوير المتواصل في جودة الخدمات الحكومية والتوسع في مشروعات البنية التحتية لتواكب المستقبل.

وأضاف معاليه: «تنسجم اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية مع حرصنا على تعزيز الشفافية، باعتبارها عنصراً مهماً يدعم تنمية الموارد المالية للحكومة بكفاءة لتحقيق التطوير والاستدامة وسلامة النظام المالي، فهي تشكل صورة واضحة وشاملة ومعمقة للإجراءات التي سوف تتبعها الهيئة في تنفيذ الضرائب، كما أنها تبين الأحكام التي تنظم علاقتها مع المتعاملين معها من مؤسسات وأفراد المجتمع».

وتحدد اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية التي تتضمن قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات، وأي أعمال، وأيّ أمور مفروضة بموجب أي قانون معمول به، ومن ذلك الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.