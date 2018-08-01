التداولات على «أبوظبي الأول» ترفع السيولة في سوق العاصمة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قادت التداولات على أسهم بنك أبوظبي الأول، يوم أمس، سوق أبوظبي للأوراق المالية لرفع قيمة التداول إلى 215 مليون درهم، نتيجة إبرام صفقات بقيمة 72.4 مليون درهم على أسهم البنك خلال الجلسة.

ومع أن سعر السهم لبنك أبوظبي الأول ظل دون تغيير عند الإغلاق على مستوى 13.6 درهم للسهم، فإن ارتفاع مستويات السيولة في السوق حفزت المستثمرين، ما شكل دعماً لارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.27% وذلك بدعم من ارتفاع الأسعار لـ 7 شركات متداولة يوم أمس. ورغم ارتفاع قيمة التداول يوم أمس، فإنها ما زالت دون معدلات التداول اليومية المعتادة في السوق على مدى الأشهر الماضية، لكنها أعلى من معدلات التداول اليومية المسجلة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة.

وفي سوق دبي المال بلغت قيمة التداول نحو 136 مليون درهم، وهي دون معدل التداول اليومي بالسوق، كما أن المؤشر العام للسوق أغلق منخفضاً بنسبة 0.32%.