«كهرباء دبي» تسلط الضوء على أهمية التحول نحو المباني الخضراء

دبي(الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، «منتدى ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط» الذي أكد أهمية تسريع التحول نحو المباني صفرية الطاقة من خلال تسليط الضوء على المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط) التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، عبر شراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وتستضيف دبي دورتين متتاليتين من المسابقة، الأولى في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 18 فريقاً جامعياً من 13 دولة حول العالم، والثانية في عام 2020 تزامناً مع معرض إكسبو 2020 دبي.

حضر المنتدى، سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة وسعيد العبار، رئيس مجلس إدارة المجلس، وفيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ودينا مصطفى، رئيس عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، وعلياء بوسمرة، مدير الاستدامة في شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة، وممثلو الشركات الأعضاء في المجلس، إضافة إلى عدد من الفرق الجامعية المشاركة في ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2018 الذين قدموا عروضاً تقديمية حول المشروعات التي يشاركون بها في المسابقة التي تنظم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من 14 إلى 29 نوفمبر 2018.