3.5 مليار درهم استثمارات «الفارعة» في القطاع الصناعي

حاتم فاروق (أبوظبي)

تجاوزت قيمة استثمارات مجموعة «الفارعة» في القطاع الصناعي المحلي أكثر من 3.5 مليار درهم، تعمل في صناعات الخرسانة والأخشاب والألمنيوم والزجاج إلى جانب صناعة الحديد والصلب، بحسب طلال عادل نائب رئيس المجموعة لتطوير الأعمال. وقال عادل لـ «الاتحاد»، إن القطاع الصناعي المحلي يشهد في الوقت الراهن طفرة ملحوظة مدعوماً بالجهود والمشاريع الحكومية الواعدة، معرباً عن تفاؤله لنمو القطاع خلال السنوات المقبلة في الوقت الذي تسير عملية التحول إلى ما مرحلة ما بعد النفط في طريقها الصحيح عبر إعطاء المستثمرين الصناعيين العديد من المحفزات والتسهيلات لنجاح أعمالهم وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة لمواطني الدولة.

أفاد نائب الرئيس لتطوير الأعمال في مجموعة «الفارعة» التي تمتلك أكثر من 11 مشروعاً تعمل في مجالات المقاولات والصناعة والتطوير العقاري، أن حجم أعمال المجموعة يتعدي ملياري درهم سنوياً، مؤكداً أن المجموعة تمتلك فروعا لها في السعودية وقطر والإمارات، منوهاً بأن السوق المحلي يستحوذ على 80% من حجم أعمال المجموعة حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف، أن قطاع المقاولات بالمجموعة يعمل في الوقت الراهن على إنجاز 6 مشاريع عقارية ضخمة في دبي، و3 مشاريع في أبوظبي والعين، فضلاً عن مشروعين في جزيرة الماريا، مؤكداً أن المجموعة تعمل في الوقت الراهن على إنجاز مشروع مطار العين باستثمارات تقدر بنحو 1.7 مليار درهم، متوقعاً تسليم المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن العمل منتظم في مشرع بناء 4 أبراج في جزيرة الماريا بتكلفة 1.6 مليار درهم، والذي يشمل بناء 3 أبراج سكنية، فضلاً عن برج فندقي، لافتاً بأن المرحلة للمشروع جاوزت على الانتهاء فيما تبدأ المجموعة في المرحلة الثانية التي تقدر استثماراتها بنحو 360 مليون درهم مع انتهاء الربع الأول من العام المقبل.