إقبال على مشاريع التملك الحر العقارية في عجمان

عجمان(وام)

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن السوق العقاري في الإمارة يشهد إقبالاً واسعاً على الأراضي والبنايات والوحدات العقارية الجاهزة في مشاريع التملك الحر، موضحاً أن السوق العقاري في عجمان يعرف استقراراً ملحوظاً بالنظر إلى عدة عوامل، أهمها القوانين والتشريعات التي تحمي جميع أطراف الملكية المشتركة، والمبادرات التي تبنتها حكومة عجمان لحماية حقوق المستثمرين والملاك، فضلاً عن تسليم عدد من المشاريع الضخمة التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وأكد أن حجم التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري قدر بنحو ملياري درهم، وذلك في 57 منطقة وبواقع 1146 صفقة عقارية، حيث تعتبر منطقة الياسمين ومنطقة التلة 2 الأعلى تداولاً بإجمالي 400 مليون درهم عن 162 تصرفاً، كما شهدت منطقتا المنامة ومصفوت طلباً عالياً على الأراضي الفضاء.

وثمّن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية الذي أطلقته الدائرة مؤخراً، حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه عالمياً، مؤكداً أن إمارة عجمان تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون أول مدينة في العالم تنفرد بهذا المشروع، وتصنف مبانيها ومكاتبها العقارية ضمن معايير تم وضعها بالاستعانة بخبراء عالميين، وصممت بعناية للارتقاء بالسوق العقاري وتعزيز الشفافية والثقة بين المتعاملين وذوي العلاقة، كممارسة متميزة ومبادرة نوعية تجسد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأشار رئيس الدائرة إلى أن مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية بعجمان يركز في المقام الأول على الالتزام بالقانون والمسؤولية المجتمعية والمظاهر الجمالية وجودة المرافق والخدمات، مشيراً إلى أن المشروع له مستقبل زاهر ومتميز للقطاع العقاري في إمارة عجمان، وانطلاقة قوية نحو الريادة العقارية العالمية والتميز في إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات تنافسية، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

كما أكد حرص الدائرة على ضمان الشفافية في السوق العقاري، وتعزيز الكفاءة الحكومية لتحقيق الريادة في إسعاد المتعاملين، حيث تم إطلاق مبادرة الحاسبة العقارية التي تعد خدمة إلكترونية مجانية صممت لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي الفضاء في إمارة عجمان بطريقة مبتكرة مربوطة مباشرة بنظام التصرفات العقارية، وتضمن التحديث المستمر على أسعار السوق العقاري من خلال الموقع الرسمي للدائرة أو تطبيقها الذكي.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري طبقت نظام جمعيات الملاك على عدد كبير من مشاريع التملك الحر، فيما يجري العمل على تطبيق النظام على كافة المشاريع العقارية في الإمارة، حيث يساهم هذا النظام بشكل كبير في تحسين جودة السكن وحسن التعايش والجوار بين ساكني العقار الواحد، مؤكداً أن اتحاد الملاك بالمجمعات السكنية في عجمان يخضع لقوانين واضحة، ويهدف بالأساس إلى الاستفادة من كل المرافق والخدمات التي تصنف ضمن نطاق الملكية المشتركة.

وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين والمكاتب العقارية لهم دور مهم في إنعاش السوق العقاري، حيث تعتمد الدائرة 700 مكتب عقاري وتعمل على تأهيلهم وتدريبهم لممارسة نشاطاتهم باحترافية وكفاءة عالية، حيث قامت الدائرة بتخريج آخر دفعة هذا العام تحت شعار «عام زايد الخير» وذلك احتفالاً بعام زايد.

ونبه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدائرة لمشروع البوابة الإلكترونية للمكاتب العقارية التي تجمع كافة خدمات التراخيص العقارية في مكان واحد، مما أدى إلى إمكانية إنهاء معاملات المكاتب العقارية في فترة زمنية لا تتعدى 5 دقائق، دون الحاجة لمراجعة الدائرة.