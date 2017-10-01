افتتاح المعرض السنوي لسيدات ورائدات الأعمال في العين

العين (وام)

أكدت رفيعة هلال بن دري، نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أهمية المعارض السنوية التي ينظمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي للنهوض بالمرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على منتجاتها المحلية التي وصلت من خلالها إلى العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاحها المعرض السنوي لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في مركز بوادي مول بمدينة العين الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي ضمن فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال في إمارة أبوظبي 2017.

وأشادت رفيعة هلال بن دري بما تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الإماراتية من أجل تمكينها وريادتها في جميع المجالات وتسليط الضوء على إنجازاتها محليا ودوليا. وقالت إن الدعم اللامحدود من قبل «أم الإمارات» هو السبب وراء ما تتمتع به ابنة الإمارات من مكانة كبيرة يشهد بها القاصي والداني وإن لسموها الفضل الكبير في تبوء المرأة على أرض الدولة منزلة متميزة عز نظيرها في العديد من دول العالم.

وتجولت نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، بين أجنحة وأقسام المعرض واطلعت على ما تقدمه السيدات، مشيدة بما قدمنه من منتجات عالية الدقة والتصميم. وشملت الجولة قسم ورش التأهيل المهني التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة واطلعت على ما تقدمه المؤسسة من خلال هذا القسم الذي جذب إليه أعداداً كبيرة من زائري ورواد المعرض.