«الشارقة للنشر» تطلق رخصة مزدوجة للشركات بمزايا محفزة للمستثمرين

الشارقة (الاتحاد)

وقعت «الشارقة للنشر»، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اتفاقية لإطلاق الرخصة المزدوجة للشركات والمستثمرين في مدينة الشارقة للنشر للمرة الأولى على مستوى الإمارة، وتعتبر هذه الرخصة إضافة نوعية جديدة للمزايا الاستثمارية التي تقدمها المدينة.

وتتيح الرخصة المزدوجة التي تحصل الشركة بموجبها على موافقتين، إحداهما صادرة عن إدارة المنطقة الحرة، والأخرى صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعرضها المنطقة الحرة ومزاولة أعمالها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تسمح الرخصة المزدوجة الجديدة لشركات «الشارقة للنشر» بالاستفادة بالكامل من مزايا وجودها ضمن منطقة حرة، حيث إمكانية تملك الشركات بنسبة 100% من قبل المستثمرين الأجانب، والحصول على إعفاءات ضريبية». وقال سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «توفر الشارقة مناخاً صديقاً للأعمال ما جعل منها وجهة جاذبة للاستثمار، ونتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من النمو في الإمارة».

وقال سالم عمر سالم، مدير مدينة الشارقة للنشر: «سيتم في الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من آلية العمل والإجراءات الخاصة باستخراج هذه الرخصة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، واطلاع الشركات والمستثمرين في المدينة بجميع الخطوات والقوانين، لضمان سير أعمالهم وتجارتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة».