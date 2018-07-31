«هيلتون» تدير 3 فنادق في «الحبتور سيتي»

يوسف العربي (دبي)

أبرمت مجموعة الحبتور، أمس، اتفاق امتياز جديد مع مجموعة «هيلتون العالمية» لفنادقها الثلاثة في «الحبتور سيتي» التي تتضمن 200 غرفة فندقية، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وتأتي هذه الشراكة التي أعلن عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، بعد توصل مجموعة الحبتور وماريوت الدولية إلى اتفاق ودي، تتوقف بموجبه الأخيرة عن إدارة فنادق المجموعة في «الحبتور سيتي»، والتي كانت تحمل مسميات «سانت ريجيس دبي» و«دبليو دبي الحبتور سيتي» وفندق «ويستن دبي الحبتور سيتي»، اعتباراً من نهاية شهر يوليو.

وكشفت المجموعة عن إطلاق اسم هيلتون على الفنادق الثلاثة لتصبح، حبتور بالاس (LXR Hotels & Resorts) وفندق في هوتيل (كوريون من هيلتون) وفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وأكد محمد الحبتور، نائب رئيس مجموعة الحبتور، خلال المؤتمر، أن عملية الانتقال من الإدارة السابقة للفنادق تمت بسلاسة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، نظراً لامتلاك مجموعة الحبتور خبرات متراكمة مكنتها من الاضطلاع بعملة الانتقال من دون معوقات.