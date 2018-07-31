بنوك محلية تعفي «أصحاب الهمم» من الرسوم الإدارية والحد الأدنى للراتب

حسام عبدالنبي (دبي)

كشف مشاركون في ندوة نقاشية نظمها بنك الإمارات دبي الوطني أمس، عن تسابق بنوك محلية على الاهتمام بأصحاب الهمم، سواء موظفين أو عملاء للبنوك، حيث تم تخصيص فروع مصرفية «صديقة لأصحاب الهمم» مزودة بماكينات للصراف الآلي وتجهيزات مناسبة لهم، من أجل إيجاد بيئة أكثر ملاءمة للعملاء من أصحاب الهمم في الفروع، وتقديم تجربة مصرفية متميزة.

وأكد المشاركون في الندوة التي تستهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة السائدة بين الشركات في دولة الإمارات فيما يتعلق بتوظيف أصحاب الهمم، أن البنوك توفر خدمة فتح الحساب بنظام برايل للكتابة والقراءة لتمكين العملاء من ذوي الإعاقة البصرية من إجراء المعاملات باستقلالية تامة، وكذلك نظام لمساعدة العملاء من ذوي الإعاقة السمعية، مع تدريب موظفي الاستقبال في الفروع حول آداب التعامل مع أصحاب الهمم لضمان تقديم أفضل الخدمات، وبالتالي تقديم أفضل تجربة مصرفية ممكنة لهم.

وقالوا إن بعض البنوك تقدم خدمات ومنتجات مالية خاصة لأصحاب الهمم من حاملي بطاقة «سند»، سواء المواطنون الإماراتيون أو المقيمون في دبي، بحيث يستفيدون من تذاكر الانتظار ذات الأولوية والمتوفرة في الفروع (الصديقة)، بالإضافة إلى حصولهم على الموافقة المسبقة للاستفادة من باقة خدمات مصرفية شخصية تمنحهم قروضاً شخصية وقروض سيارات من دون رسوم إدارية.

وأوضحوا أنه فيما يخص توفير فرص وظيفية لأصحاب الهمم في البنوك، فقد تم إطلاق المنصة الشاملة (#معاً_بلا_حدود ) والتي تهدف إلى توفير حلقة وصل بين الراغبين بالعمل والشركات المهتمة بتوظيفهم، حيث نفذت تلك المنصة العديد من مبادرات الدمج، بما في ذلك تنظيم ندوات توعية مجتمعية كل ثلاثة أشهر، وإطلاق شبكة الوظائف لدمج أصحاب الهمم في سوق العمل التي نجحت حتى الآن من تمكين 50 راغباً بالعمل من الحصول على الوظائف في 19 شركة، وتشجيع الدمج المالي لهم عبر تقديم باقة «بيوند» من الخدمات المصرفية الشخصية، والإعفاء من متطلبات الحد الأدنى للراتب، فضلاً عن نشر تقرير بحثي حول العادات والسلوكيات المصرفية والمالية لأصحاب الهمم في الدولة.