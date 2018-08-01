دبي (الاتحاد)

نجحت كل من اتصالات وإريكسون بتجربة نظام إريكسون الراديوي في بيئات حية عبر تقنيةMassive MIMO في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً لنشر تقنية الجيل الخامس، حسب بيان أمس.

وتمت تجربة نوع هوائي جديد Antenna Integrated Radio (AIR) 6468 على شبكة اتصالات باستخدام نظام Massive MIMO من خلال محطات البث الراديوية الجديدة (NR) الخاصة بشركة إريكسون. تمكنّت اتصالات خلال التجربة من اختبار مزايا Massive MIMO في سيناريوهات واقعية مع الموجات الراديوية الجديدة المتقدمة والنطاق الأساسي، وأحدث البرامج الأساسية المتوافقة مع تقنيات الجيل الخامس.

وأجريت التجربة في منطقة مرسى دبي ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تمثل بيئة مثالية لاختبار ونشر نظام Massive MIMO، كما تساعد هذه التجربة في تقييم فوائد التقنية وتحديد سيناريوهات التطبيق المثالية.

وقال المهندس سعيد الزرعوني- النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: «الشراكة الاستراتيجية مع اريكسون تؤكد التزام اتصالات في تقديم خدمات متطورة لجميع عملائها، علاوةً على أنها ستمهد الطريق لتمكين التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، وغيرها سعياً لبلوغ الأهداف الوطنية.