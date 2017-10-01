«إحصاء أبوظبي» يستعرض ‬نتائج ‬مؤشري ‬النضج ‬الرقمي ‬والإحصائي ومستجدات ‬العمل

أبوظبي (الاتحاد)
ناقش الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة «مركز الإحصاء - أبوظبي»، برئاسة راشد لاحج المنصوري، عدداً من المواضيع ، واستعرض نتائج مؤشري النضج الرقمي والإحصائي، ومستجدات العمل باتفاقيات الشراكة ومستوي الخدمة، بجانب نتائج الموازنة المعتمدة لعام 2017 والموازنة المقترحة لعام 2018، ونتائج الأداء الاستراتيجي لعام 2016، وأهم القرارات الإدارية اللازمة لدعم الخطط المستقبلية لعمل المركز خلال المرحلة القادمة.
وأوضح راشد بن لاحج المنصوري، رئيس المجلس، أن المرحلة المقبلة لعمل المركز ستركز على تطوير العمل الإحصائي على مستوى الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل أكبر، وتعزيز التنسيق والتناغم والانسجام لإنتاج إحصاءات ملائمة وموثوقة إلى كل الفئات الرئيسة المستهدفة من واضعي سياسات ومتخذي القرار وقطاع خاص ومجتمع الأعمال والجمهور، وذلك وفق أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية في مجال العمل الإحصائي، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي خاصة والدولة عامة، حيث وقع المركز حتى هذا العام 33 اتفاقية شراكة مع الجهات الحكومية بعد تصنيفهم كمنتجين بناء على نوع البيانات وأهميتها.
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وأشاد بنتائج الاجتماع، مؤكداً حرص مجلس الإدارة على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المركز ضمن خطته الاستراتيجية 2016 - 2020، في المجالات كافة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبنية التحتية، وذلك من خلال توفير قواعد بيانات حديثة بمعايير عالمية، لخدمة صناع القرار وقطاع الأعمال والباحثين وشرائح المجتمع كافة.
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في ختام الاجتماع أكد الأعضاء أن المركز يدرك ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقه خلال المرحلة المقبلة، وعازم على أن ينهض بمسؤولياته على الوجه الأكمل، وأن يمثل المصدر العلمي الموثوق الذي يعتمد عليه متخذ القرار في كل ما يضع من خطط وسياسات، ويتخذ من قرارات وإجراءات.