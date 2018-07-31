سيدات أعمال: المعارض تعزز دور المرأة الإماراتية في الاستثمار

ريم البريكي (أبوظبي)

أكدت سيدات أعمال إماراتيات، مشاركات في معرض «بازار عيد الأضحى»، الذي انطلقت فعالياته في فندق الريتزكارليتون أبوظبي أمس، ويستمر 3 أيام، أهمية المعارض التي تنظمها الجهات المعنية في دعم أعمالهن، وتعزيز دور المرأة في الاستثمار والتجارة.

وأوضحن أن المعرض الذي يقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، حظي باهتمام واسع من سيدات الأعمال والمهتمات بمجال عمل المعرض المتخصص في منتجات ومستلزمات العيد، مشيرات إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة التجارة والصناعة في دعم هذا المجال.

وقالت عزيزة العلي، مصممة أزياء ومالكة لمصنع ومحل سبوزا لتصميم الأزياء: أشارك باستمرار في المعارض المنظمة من قبل مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وتشكل مشاركتي فرصة لعرض تصميماتي الحديثة، والالتقاء بالعملاء الزوار، ويتمثل التميز الذي أراه بكل المعارض التي يتم تنظيمها من قبل المجلس في اختياره للأماكن المتميزة، وطريقة العرض المختلفة في كل معرض، ما يكسب المعارض بصمة متميزة».

وبينت العلي أن الدولة تشهد في الوقت الحالي تزايداً في عدد المعارض، ما ينعكس إيجاباً على سوق السلع، والتجار، مؤكدة أن هناك عرضاً قوياً بالأسواق على كافة منتجات العيد، من ملابس ومستلزمات أخرى، مشيرة إلى أن المعرض استطاع أن ينقل صورة عن النشاطات النسائية، متوقعة أن يشهد اليوم الثاني إقبالاً أكبر خلال الفترة المسائية.