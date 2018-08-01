6.63 مليون درهم أرباح «دار التأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت دار التأمين 6.63 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام 2018، مقارنة مع 2.11 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجّل إجمالي الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول 124.59 مليون درهم مقارنة مع 130.78 مليون درهم، سُجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صافي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من عام 2018 انخفاضاً إيجابياً بنسبة 34.7% إلى 35.09 مليون درهم مقارنةً مع 53.71 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود ذلك بشكل مباشر لسلسلة من القرارات الإدارية الاستراتيجية والتكتيكية لتخفيض تكلفة المطالبات المتكبدة في جميع خطوط الأعمال.

وسجلت نسبة صافي المطالبات المتكبدة من صافي أقساط التأمين المكتسبة تحسناً جيداً إلى 49.6% في النصف الأول من العام مقابل 70.3% في النصف الأول من العام 2017.

ونتج عن ذلك، ارتفاع صافي دخل الاكتتاب في النصف الأول من عام 2018 بقوة حتى 64.7% إلى 30.24 مليون درهم مقارنة مع 18.36 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محمد عبدالله جمعة القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: «تمكنت الشركة من مضاعفة صافي أرباحها للنصف الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 على الرغم من المنافسة الشديدة، وزيادة الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المدخلات، وذلك من خلال استراتيجيات مدروسة بعناية ومنفذة بفعالية عبر جميع خطوط الأعمال. نحن واثقون من الحفاظ على نمونا بقوة خلال العام 2018 والمستقبل».