13 ألف شركة مسجلة تحت مظلة «المناطق الاقتصادية» في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تعتزم هيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة «راكز» التي تضم أكثر من 13 ألف شركة تمثل 50 قطاعاً مختلفاً بينها شركات ومصانع عالمية جذب المزيد من الاستثمارات للإمارة حلال الفترة المقبلة للاستفادة من البنية القوية التي توفرها لمختلف القطاعات خاصة في المناطق الاقتصادية التي أصبحت تحت مظلة واحدة.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الاقتصادية في رأس الخيمة «راكز» إن ما حققته دولة الإمارات من سمعة عالمية مرموقة في كافة المجالات انعكس بشكل إيجابي على نمو وتنوع حجم الاستثمارات بالدولة على مدار السنوات الماضية وعلى نمو حركة الاستثمارات في رأس الخيمة وتنوعها، لافتاً إلى أن المناطق الاقتصادية بالإمارة التي تعمل تحت مظلتها المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار نجحت في اجتذاب أكثر من 13 ألف شركة من مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الإمارة تخطط لجذب المزيد من الاستثمارات عبر الفرص التي تقدمها للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وأوضح خلال حوار مع «الاتحاد» أن حكومة رأس الخيمة دشنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في أبريل الماضي، وانطلقت كمظلة جامعة للإشراف على تنظيم وتوحيد الخدمات والمرافق والمناطق التابعة لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار وخدمة عملائها، مشيراً إلى أن الهيئة الجديدة تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 33 مليون متر مربع، وتستضيف ما يزيد على 13000 شركة عالمية من أكثر من 100 دولة تمثل أكثر من 50 قطاعاً في مختلف النشاطات، كانت سابقاً تحت مظلتي المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار، ما يجعل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بين أكبر المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط.

وأوضح أحمد بن صقر القاسمي أن «راكز» نجحت في اجتذاب العديد من الشركات العالمية للإمارة والتي من بينها شركة يونيكاي العالمية للمواد الغذائية والفرع الجامعي لجامعة غرب لندن (University of West London)، إضافة إلى مصنع تاكيناكا الشرق الأوسط (اليابان)، مجموعة مهيندرا (الهند)، فرع شركة المراعي (السعودية)، شركة دابر لمنتجات التجميل (الهند)، مصنع أشوك ليلاند لتصنيع للمركبات الكبيرة (الهند)، مجموعة ستريت للسيارات المصفحة (كندا)، شركة أحمد لصناعة الشاي (بريطانيا)، المصنع الإيطالي للأجبان (إيطاليا)، مصنع سيفر لتصنيع الزجاج (فرنسا) وغيرها، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الهيئة وباتت محل ثقة هؤلاء المستثمرين وفي ومقدمتها حرية تحويل الأموال.