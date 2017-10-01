13 ألف شركة مسجلة تحت مظلة «المناطق الاقتصادية» في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)
تعتزم هيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة «راكز» التي تضم أكثر من 13 ألف شركة تمثل 50 قطاعاً مختلفاً بينها شركات ومصانع عالمية جذب المزيد من الاستثمارات للإمارة حلال الفترة المقبلة للاستفادة من البنية القوية التي توفرها لمختلف القطاعات خاصة في المناطق الاقتصادية التي أصبحت تحت مظلة واحدة.
وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الاقتصادية في رأس الخيمة «راكز» إن ما حققته دولة الإمارات من سمعة عالمية مرموقة في كافة المجالات انعكس بشكل إيجابي على نمو وتنوع حجم الاستثمارات بالدولة على مدار السنوات الماضية وعلى نمو حركة الاستثمارات في رأس الخيمة وتنوعها، لافتاً إلى أن المناطق الاقتصادية بالإمارة التي تعمل تحت مظلتها المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار نجحت في اجتذاب أكثر من 13 ألف شركة من مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الإمارة تخطط لجذب المزيد من الاستثمارات عبر الفرص التي تقدمها للمستثمرين في مختلف القطاعات.
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وأوضح أحمد بن صقر القاسمي أن «راكز» نجحت في اجتذاب العديد من الشركات العالمية للإمارة والتي من بينها شركة يونيكاي العالمية للمواد الغذائية والفرع الجامعي لجامعة غرب لندن (University of West London)، إضافة إلى مصنع تاكيناكا الشرق الأوسط (اليابان)، مجموعة مهيندرا (الهند)، فرع شركة المراعي (السعودية)، شركة دابر لمنتجات التجميل (الهند)، مصنع أشوك ليلاند لتصنيع للمركبات الكبيرة (الهند)، مجموعة ستريت للسيارات المصفحة (كندا)، شركة أحمد لصناعة الشاي (بريطانيا)، المصنع الإيطالي للأجبان (إيطاليا)، مصنع سيفر لتصنيع الزجاج (فرنسا) وغيرها، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الهيئة وباتت محل ثقة هؤلاء المستثمرين وفي ومقدمتها حرية تحويل الأموال.
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