%4.4 ارتفاع رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 4.4% لتصل إلى 330.2 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2018، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وارتفع عدد البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات إلى 21 بنكاً بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 20 بنكاً بنهاية يونيو 2017، فيما انخفض عدد البنوك الوطنية إلى 22 بنكاً مقارنة مع 23 بنكا خلال الفترة نفسها، نتيجة اندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» في بنك واحد هو بنك أبوظبي الأول.

وانخفض عدد فروع البنوك الوطنية من 816 فرعاً في الربع الثاني من 2017 إلى 755 فرعاً في الربع الثاني من 2018، وكذلك انخفض عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 36 إلى 32 وحدة، وانخفض عدد مكاتب الصرف من 61 إلى 48 مكتباً على نهاية شهر يونيو 2018.

وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة بالدولة في نهاية الربع الثاني من 2018 عند المستوى نفسه، البالغ 6 بنوك لها أربعة فروع، فيما ارتفع عدد البنوك الأجنبية من 20 بنكاً في نهاية الربع الثاني 2017 إلى 21 بنكاً بنهاية الربع الثاني من 2018، في حين انخفض عدد فروعها إلى 77 فرعاً بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 81 فرعاً بنهاية يونيو 2017، وانخفض عدد الوحدات المصرفية الإلكترونية إلى 21 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 29 وحدة بنهاية يونيو 2017.