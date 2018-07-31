«جي إيه سي» تنضم إلى المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مطارات أبوظبي»، أمس، انضمام شركة «جي إيه سي أبوظبي»، شركة الخدمات اللوجستية الرائدة على مستوى العالم، إلى مرافقها لخدمات الشحن بالمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي.

وأشارت «مطارات أبوظبي»، إلى أن «جي إيه سي أبوظبي»، تتميز بخدماتها عالية المستوى، وتسعى من خلال انضمامها للمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، إلى تعزيز مستوى تجربة عملائها، ونقل البضائع إلى أي مناطق حرّة أخرى في الدولة دون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية.

وأوضحت أن المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، توفر عدداً من المزايا، تشمل إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وإعفاءات بنسبة 100% من الضريبة للشركات والأفراد.

كما تعفى الشركات المسجلة في المنطقة الحرّة من دفع أي رسوم استيراد أو تصدير، ولا تفرض أي قيود على إعادة رأس المال، بالإضافة إلى خدمات تسجيل وترخيص سريعة وبسيطة. كما أن الشركات العاملة من المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، لها صلاحية امتلاك رخصتين، ما يسمح لها تشغيل عملياتها خارج نطاق المنطقة الحرة.