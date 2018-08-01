«مواصفات» ومجموعة الذهب بدبي تبحثان تعزيز التعاون

دبي(الاتحاد)

بحث عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس«مواصفات»، مع وفد من مجموعة تجار المجوهرات برئاسة توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، سبل التعاون بين المجموعة في دعم تجارة الذهب بالإضافة إلى التنسيق لتطبيق القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.

وأكد المعيني في بيان صحفي، أمس، أن الاجتماع تطرق إلى توعية التجار والمستهلكين بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة بمتطلبات القانون، ما يضمن بيئة تجارية مبنية على علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، بالصورة التي تعزز مركز الدولة العالمي لتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في دبي، إلى آليات التعاون بين الهيئة والمجموعة بشأن متطلبات القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية الصادرة عنه، كما تطرق النقاش إلى جهود الهيئة في مجال التحقق من دقة الموازين المستخدمة في محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.

وأشار عبد الله المعيني إلى أن المناقشة تطرقت إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها القانون لكونه يعد بمثابة أداة تشريعية مهمة تعزز من مركز الدولة، وتزيد الثقة لأحد أهم القطاعات الاقتصادية، ويحمي المستهلك والاقتصاد الوطني، وينسجم مع مبادرات الدولة المستمرة في اتجاه تطوير الأنظمة والمواصفات والمقاييس، وفق أبرز المستجدات العالمية، بما يعزز مكانة الدولة في جميع المجالات.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك متطلبات اللائحة الفنية للموازين، من حيث حدود الأخطاء المسموح بها والتحقق الدوري من جودة ودقة الموازين المستخدمة، والممارسات التجارية الصحيحة التي تضمن حقوق البائع والمستهلك، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.