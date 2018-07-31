عمار النعيمي: الإمارات توفر الحوافز لاستقطاب المستثمرين

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة، استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين، وفتح آفاق أوسع للمستثمرين، بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الصناعة والاقتصاد، وتنفيذ وإقامة مشاريع صناعية كبرى، ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب المستثمرين، وازدهار وتطوير تلك المشاريع، وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وتسخر جميع الإمكانات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في ديوان الحاكم، أمس، وفداً صينياً ضم مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين عن السلامة والشؤون القانونية من مقاطعة هونان برئاسة هوانغ قوانشون، عضو اللجنة الوطنية المدير العام لجنة الشؤون السياسية والقانونية في المقاطعة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوفد الصيني، معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد وشؤون السلامة والأمن والشؤون القانونية، وتوطيد العلاقات مع مقاطعة هونان.

وقال سمو ولي عهد عجمان إن زيارة الرئيس الصيني لدولة الإمارات مؤخراً، أكدت قوة ومتانة علاقات الصداقة بين البلدين، من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في جميع المجالات.