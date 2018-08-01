وزير: الولايات المتحدة ستصبح مصدراً صافياً للطاقة

واشنطن (رويترز)

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز أمس: «إن الولايات المتحدة ستصبح مصدراً صافياً للطاقة في المستقبل القريب، في الوقت الذي تحقق فيه قفزات في إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال».

وقال في مقابلة صباحية قبل حضوره قمة اتحادية لأمن المرافق الإلكتروني: «ها نحن ذا، الدولة رقم واحد في إنتاج النفط والغاز في العالم حالياً.

في السنوات القليلة المقبلة، ربما في غضون الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة سنصبح دولة مصدرة صافية».

إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس أن أسعار النفط ستظل على الأرجح شبه مستقرة في العامين الحالي والقادم، في الوقت الذي سيلبي فيه ارتفاع الإنتاج من أوبك والولايات المتحدة الطلب المتزايد من آسيا، ويساعد في تبديد أثر تعطيلات في إمدادات إيران ودول أخرى.

وتوقع مسح شمل 44 خبيراً اقتصادياً ومحللاً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 72.87 دولار للبرميل في 2018، بارتفاع 29 سنتاً، بالمقارنة مع التوقع البالغ 72.58 دولار، في استطلاع الشهر السابق.